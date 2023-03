Bärlauch-Cremesuppe

Endlich wieder Bärlauch-Saison! Das beste Rezept für eine köstliche Cremesuppe.

Zubereitung

1. Für die Suppe die Zwiebeln, den Sellerie und die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Bärlauch und Spinat verlesen, waschen und trockenschütteln. Bärlauch und Spinat in kochendem Salzwasser nur kurz blanchieren, abgießen, eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. Anschließend grob hacken.

2. Das Öl in einem Topf erhitzen und das kleingeschnittene Gemüse darin 4-5 Minuten glasig anschwitzen. Etwas salzen und mit dem Weißwein ablöschen. Diesen etwas verkochen lassen, den Fond angießen, mit Pfeffer würzen und ca. 25-30 Minuten bei milder Hitze köcheln lassen. Die Eier inzwischen in kochendem Wasser in ca. 8 Minuten garen, abgießen, abschrecken, pellen und halbieren.

3. Gegen Ende der Garzeit den Bärlauch mit dem Spinat und der kalten Butter in die Suppe geben und alles fein pürieren. Die Suppe nochmals mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss abschmecken.

4. In Schüsseln füllen, je 2 Eierhälften einlegen und mit je 1 EL Pesto toppen. Grissini dazulegen und alles mit frischem Pfeffer übermahlen servieren.