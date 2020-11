Hochprozentiges für das nächste Wiener Derby: Ab jetzt bekommen Rapid-Fans ihren eigenen Gin.

Freudige Botschaft für alle Freunde von Rapid Wien: Der Getränkeimporteur Ammersin und der Bio-Produzent Rick Gin haben einen neuen Gin kreiert, der all das widerspiegeln soll, was den Wiener Fußballklub Rapid ausmacht. Ab 1. Dezember ist die grün-weiße Spirituose im Handel erhältlich, COOKING hat den Gin bereits vorab getestet.

Geschmackliche Hommage

„1899 Green Dry Gin“ heißt das neue Rapid-Getränk, das auf das Gründungsjahr des Vereins 1899 anspielt. Auch sein Geschmack ist eine Anlehnung an die 121-jährige Geschichte des Fußballklubs, in diesem Fall an seine Partnervereine: Im Gin finden sich Weinblüten aus Venezien, Holunder aus Nürnberg, griechischer Oregano und Angelikawurzeln aus Budapest – eine Hommage an vier befreundete Klubs: „Zu Panathinaikos Athen, Venezia FC, 1. FC Nürnberg und Ferencváros Budapest bestehen seit vielen Jahren Fanfreundschaften und [sie] dürfen damit in der DNA Rapids und in unserem Gin nicht fehlen“, sagt Ammersin-Geschäftsführer Markus Betz.

Der biologische „1899 Green Dry Gin“, auf dessen Flasche das Rapid Gründungswappen sowie die grün-weiße Kordel zu sehen sind, ist ab 1. Dezember in allen Ammersin Shops in Wien, Brunn und Klosterneuburg sowie online unter www.1899-gin.at und www.BeerLovers.at erhältlich.