Genuss im Dunkeln: Dinner in the Dark

Max Leodolter sorgt bei "Dinner in the Dark" für ein faszinierendes Gaumenspiel im Dunkelrestaurant in Schlierbach.

Genießen ohne zu sehen, reduziert auf Tast-, Geschmack- und Geruchssinn in einem Lokal, in dem einfach alles rabenschwarz dunkel ist. Im Dunkelgenussraum des Spes Hotels in Schlierbach ist dieses außergewöhnliche Erlebnis möglich. Selbst für einen welterfahrenen 3-Hauben-Koch wie Max Leodolter, dessen Restaurant Lurgbauer im Mariazeller Land als kulinarischer Hotspot in der Steiermark gilt, ist ein „Dinner in the Dark“ ein ganz besonderes Erlebnis. Und das, obwohl er seine Spezialitäten bei Licht zubereiten kann.

Servicemitarbeiter sind blind

Besonders spannend: Die Servicemitarbeiterinnen im Dunkelgenussraum sind selbst blind. So auch Frau Eva Felbauer, Leiterin dieses Projektes im Hotel Spes: „Das Auge isst nicht mit. Im Alltag sind etwa 80 % unserer Wahrnehmungen visuell. Wird der Sehsinn vorübergehend ausgeschaltet, verlagert sich die Aufmerksamkeit hin zu den übrigen Sinneswahrnehmungen und lässt uns diese viel intensiver ­erleben.“

Haubenkoch Max Leodolter im COOKING-Talk:

Welche Herausforderung brachte die Umsetzung von „Dinner in the Dark“? Was erwartet die Gäste?

MAX LEODOLTER: Für mich ist es eine Herausforderung, den Gästen Gerichte zu servieren, bei denen der Geschmack ganz besonders im Mittelpunkt steht. Gerade wenn man beim Essen nichts sieht, ist es umso spannender, wenn Geschmacks- und Geruchssinn herausgefordert sind. Serviert werden drei kreativ-regionale Gerichte, wobei natürlich auch vegetarische Alternativen möglich sind. Was serviert wird, bleibt ein Geheimnis, um im Dunkeln für ein anregendes Schnuppern, Kosten und Rätselraten zu sorgen. Auch die servierten Weine gilt es zu erschmecken, aber spätestens beim abschließenden Fachsimpeln (wieder mit Licht) lüften sich die Geheimnisse. Das Erlebnis Dunkelrestaurant ist sowohl als Dinner wie auch als Brunch buchbar. Reservieren Sie sich einen Tisch – wir freuen uns auf Sie!

Termine für Dinner und Brunch finden Sie unter www.spes.co.at