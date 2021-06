× Eiscreme für Hund und Herrl

Zuckerreduziertes Eis gibt es für Zweibeiner & Vierbeiner in cooler Location in der City.

Der hippe Pop-up-Store (ehemalige Heindl-Confiserie) in der Rotenturmstra0e 16-18 ist nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein Eye-Catcher: Gastronom Werner Helnwein (Spelunke, Klee am Hanslteich) offeriert mit Chefkoch Alexander Pochlatko zuckerarmes Eis in innovativer Design-Kulisse: Ausgefallenes 2D-Design vom Künstler Colin Linde begeistert auch auf Bechern, Servietten und T-Shirts der Crew. Benannt ist der Store nach Werners Eltern Helene & Leopold.

Auswahl

Es gibt zuckerreduziertes Fruchtsorbet, Nuss- oder Milcheis, mit Schoko- oder Karamellstücken. Neben Klassikern wie Walnuss und Banane begeistern Mon Cherie, Raffaello, Salty-Caramel oder Birne-Ingwer für € 1,80. Hunde kommen auch auf ihre Kosten: Für Vierbeiner gibt es das hundetaugliche Eis in der Sorte Chiasamen-Haferflocken-Bananen-Joghurt. 330 Milliliter gibt es ab € 4,50. Werner verrät: „Erdbeer-Vanille folgt nächste Woche.“

ÖSTERREICH hat mit Redaktions-Hund Spike das Eis verkostet: cremig und köstlich!