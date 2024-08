Tyrolit Life feiert zehnjähriges Jubiläum mit Gewinnspiel und Rabatt-Aktionen

Vor 10 Jahren wurde Tyrolit Life als eigene Produktlinie innerhalb der Tyrolit Gruppe gegründet. Dieses Jubiläum nimmt das Unternehmen zum Anlass für eine Rückschau, und auch für zahlreiche Aktionen und Gewinnchancen.

Seit dem 21. August 2014 bringt Tyrolit Life, eine Produktlinie der Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G, sein industrielles Know-how in den Alltag ein. Was als dreiseitiger Messerschärfer begann, hat sich zu einem breiten Sortiment an Küchenmessern, Messerschärfern und Zubehör für den täglichen Bedarf entwickelt.

Gewinnspiel und Rabatt-Aktionen zum Jubiläum

Zum Jubiläum veranstaltet Tyrolit Life ein Gewinnspiel auf Instagram. Teilnehmer können Preise gewinnen, die sowohl von Tyrolit Life als auch von Partnern und Markenbotschaftern bereitgestellt werden. Zusätzlich gibt es online verschiedene Rabatt-Aktionen für Bestands- und Neukunden.





Tyrolit Life ist stolz auf seine preisgekrönten Designs und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wie der Firma Stubai und dem Österreichischen Skiverband. Auch Kooperationen mit Persönlichkeiten wie dem Youtube-Koch Julian Lange und der Star-Köchin Sandra Scheidl tragen zum Erfolg bei.

Erfolge feiern, ohne sich darauf auszuruhen

„Trotz des enorm gewachsenen Produktportfolios bei Tyrolit Life sind wir nach wie vor in der Lage, die täglichen Aufgaben und Herausforderungen in einem kompakten, aber extrem effizienten Team zu meistern. Darauf sind wir sehr stolz“, betont Jörg Pfister, Leiter der Abteilung E-Commerce. Hinter den Kulissen wird bereits an neuen Produkten gearbeitet, um weiterhin hochwertige Lösungen für den Alltag zu bieten.