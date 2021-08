Aufruf: Corona-Infizierter fuhr im Bus nach Wien

Andere Fahrgäste vom Dienstag, 3. August, sollen Gesundheitszustand beobachten.

Schäffern/Wien. Ein im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getesteter Fahrgast ist Dienstagfrüh (3. August) mit der Südburg-Buslinie G1 von Schäffernsteg (Zustieg um 6.40 Uhr) nach Wien und am Nachmittag mit der Linie 311 mit Abfahrt 17.15 Uhr am Karlsplatz zurück gefahren. Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld ersucht alle anderen Fahrgäste, die mit diesen Bussen unterwegs waren, ihren Gesundheitszustand zu beobachten, hieß es am Samstag in einer Aussendung vom Land Steiermark.

Bei Symptomen 1450 kontaktieren

Wenn Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockener Husten oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes auftreten, ist umgehend das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis "Cluster Busunternehmen Südburg" zu kontaktieren. Alle symptomlosen Personen werden ersucht, das kostenlose PCR-Testangebot des Landes in Anspruch nehmen.