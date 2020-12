Corona-Alarm um Haustiere: Braucht's jetzt Masken für Hunde?

Auch unter Haustieren gibt es Corona-Fälle. Was mache ich, wenn mein Haustier infiziert ist und welche Maßnahmen muss ich einhalten?

In Deutschland gibt es nun immer mehr Corona-Fälle unter Tiere. So sollen wurden insgesamt 70 mit Covid-19 infizierten Katzen und Hunde gemeldet.Die Ansteckung erfolgt dabei meist vom Mensch zum Tier. Übertragungen unter den Tieren sind bisher nicht bekannt.Aber wie kann ich mein Haustier schützen und auf was muss ich achten. Mehr dazu lesen Sie auf oe24plus.