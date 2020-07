Corona: Gute Erfolge nach 1. Tests von US-Impfstoff

Testpersonen entwickelten durch Impfstoff Antikörper gegen den Covid-19-Erreger.

Washington. Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna zeigt einer Studie zufolge ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, erklärte das Nationale Institut für ­Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID).

Der Impfstoff mRNA-1273 soll ab Ende Juli an rund 30.000 Probanden getestet werden – in einer Studie der Phase 3. Der Wettlauf um eine Impfung geht in eine entscheidende Phase.