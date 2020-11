Corona-Impfstoff: EU schließt Vertrag mit Moderna

Die EU-Kommission will am Mittwoch einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Moderna abschließen, bis zu 160 Millionen Dosen von dessen Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus zu sichern. Dies gab EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel bekannt. Klinische Tests hätten gezeigt, dass der Impfstoff höchst wirksam sein könnte, so von der Leyen.

Tomorrow we will approve a 6th contract for up to 160 million doses of the @moderna_tx vaccine.



We're building one of the most comprehensive #COVID19 vaccine portfolios in the????Safe & effective vaccines can help us end the pandemic. https://t.co/ymfqmMLWIJ