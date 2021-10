Corona: Neue Dokumente befeuern Labor-Theorie

Woher stammt das Corona-Virus? Es gibt zwei vorherrschende Meinungen die besagen, dass Corona einen natürlichen Ursprung hat oder, dass Corona einem Laborunfall verschuldet sei.

Neue Daten befeuern jetzt den Verdacht, dass dieser zumindest theoretisch für den Ausbruch verantwortlich sein könnte.

Der Großteil de Experten geht von Zoonose aus, das ist die Übertragung des Virus von Tieren auf den Menschen, glauben andere an die sogenannte "Labor-Theorie". Die Labor-Theorie besagt, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen könnte, wo es 2019 erstmals aufgetreten ist.

Verdacht der Labor-Theorie wächst

Neue Daten befeuern nun den Verdacht, dass die Labor-Theorie durchaus realistisch sei. Diese will die Recherchegruppe "Drastic", kurz für Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating Covid-19, "von einer anonymen Quelle zur Verfügung gestellt" bekommen haben.

Die Dokumente, die die Gruppe aufgetan haben will, zeigen einen Forschungsantrag. Diesen hatte die Firma EcoHealth Alliance (EHA) in Zusammenarbeit mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) im März 2018 an die Forschungsagentur Darpa, eine Einrichtung des Pentagons, gestellt. Der Antrag sieht unter anderem vor, Coronaviren gentechnisch zu manipulieren, um die Gefahr von Pandemien künftig verhindern.

Kein geltender Beweis

Jedoch lehnte Darpa diesen Vorschlag ab – der Antrag kann also nicht als Beweis gewertet werden. Jedoch zeigt er, welche Methoden Wissenschaftler bereit sind einzugehen.

Es seien gängige Methoden von virologischen Instituten sagte Virologe Björn Meyer, im Interview mit "der Welt", der bereits für das Viren-Abwehr-Programm von Darpa gearbeitet hat: „Im Prinzip nehmen wir Virusgenome auseinander und setzen sie wie Legosteine neu zusammen.“ Das sei eine sehr vereinfachte Darstellung der Methode, die zu Teilen sehr umstritten sei.

Jedoch theoretisch möglich

Somit sei es theoretisch möglich, dass obwohl der Antrag von Darpa abgelehnt wurde, die Forscher in Whuan bereits an ähnlichen Forschungsmethoden angewandt haben, sich ein Mitarbeiter infiziert hat und somit die Pandemie ausgelöst hat.