Corona-Party in Tirol: Alkoholisierte Briten attackierten Polizisten

Sechs Briten trafen sich im Tiroler Söll zu einer Corona-Party.

Ein Treffen von mindestens sechs, offensichtlich alkoholisierten Briten in Söll (Bezirk Kufstein) hat in der Nacht auf Dienstag mehrere Festnahmen nach sich gezogen. Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei wegen Lärmbelästigung in ein Mehrparteienhaus gerufen. Dort trafen sie auf Briten im Alter von 24 bis 41 Jahren. Mindestens zwei von ihnen traten sofort die Flucht über den Balkon an, was ihnen auch gelang. Die Polizisten wurden durch Schläge und Stöße attackiert.

Ein 41-Jähriger und ein 24-Jähriger wurden vorübergehend festgenommen - der 41-Jährige wehrte sich dabei aber heftig, hieß es. Es wurde aber niemand verletzt. Die beiden wurden wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt, zudem werden ihnen weitere Übertretungen - unter anderem aufgrund der Covid-Maßnahmen-Verordnung - zur Last gelegt.