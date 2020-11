Corona-Patienten in Raum geschickt, um zu sterben

Eine Krankenschwester prangert an. 'Ich habe viele Menschen sterben sehen, die nicht hätten sterben müssen'

Es sind schockierende Szenen, die die Krankenschwester Lawanna Rivers in einem Facebook-Video schildert. Unter Tränen erzählt die US-Amerikanerin, unter welchen schrecklichen Bedingungen Corona-Patienten im Universitätsklinikum von El Paso (Texas) behandelt werden. "Ich habe viele Menschen sterben sehen, von denen ich dachte, dass sie nicht hätten sterben sollen", prangert Rivers in dem fast 50-minutigen Facebook-Video an. Dort gab es keinen einzigen Patienten der es geschafft hat.“

Die Krankenschwester spricht dabei von einem Raum, der „The Pit“ genannt wird. Dort werden die schwersten Corona-Patienten hingeschickt, „um zu sterben“. Aufgrund der schieren Anzahl von Patienten im Krankenhaus wurden sie und andere Krankenschwestern angewiesen, jeder Person in "The Pit" nur drei Runden einer Herz-Lungen-Wiederbelebung zu geben, bevor die Person für tot erklärt wird. Dies sei eine signifikante Reduzierung der normalen Bemühungen, die Patienten am Leben zu erhalten.

Rivers prangert auch an, dass manche Patienten bevorzugt würden. So sei die Frau eines Arztes quasi ein VIP-Patient gewesen: „Sie haben alle Register für diese Frau gezogen - es gab nichts, was sie für diese Frau nicht getan haben. Und rate was? Sie war die einzige Patientin, die es lebend aus dieser Intensivstation geschafft hat.“

Das Krankenhaus hat in einer Erklärung versichert, den Vorwürfen nachzugehen.