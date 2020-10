Pilotprojekte starten bereits nach den Herbstferien in Niederösterreich und Tirol. Ab Dezember sollen die Tests dann schon flächendeckend in Österreich zum Einsatz kommen.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verteidigten in einer Pressekonferenz am Donnerstag den Einsatz von Antigen-Schenlltests an Schulen. "Die Antigentests werden kommen und sie werden viel im Umgang mit dem Virus verändern", so Faßmann. Sie seien ein sensibles Instrument um besonders Superspreader herauszufiltern. Die bestätigt auch Anschober. "Dort wo es eine hohe Infektionszahl gibt, dort wo die Belastung sehr hoch ist, hat der Antigentest eine sehr hohe Aussagekraft", so der Gesundheitsminister.

Faßmann betonte aber auch, dass die Schule "ein vergleichweise sicherer Ort" sei. Die Zahlen würden für sich sprechen. Derzeit sind sieben von rund 6.000 Schulen geschlossen. Von insgesamt 5.000 Tests an den Bildungseinrichtungen waren 3% positiv.

