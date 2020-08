Corona-Zahlen binnen eines Monats verdoppelt

Die Gesamtzahl der aktiven Fälle beläuft sich inzwischen auf 1.605 (Stand 3.8. 10.00 Uhr) - vor einem Monat waren es noch 787. Somit hat sich die Zahl der aktiv Erkrankten in einem Monat verdoppelt.

Die Details: Bisher 21.385 Erkrankte, 718 verstorben und 19.063 genesen. 113 hospitalisiert, davon 21 intensiv. 81 Neuinfektionen österreichweit.

