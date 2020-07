Coronavirus - Beratung über Maskenpflicht verzögern sich

Bundeskanzler Sebastian Kurz befindet sich noch beim EU-Gipfel in Brüssel - die Entscheidung über die Maskenpflicht wird wohl erst morgen verkündet.

In Österreich ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen am Sonntag weiter in die Höhe gegangen, aber nicht so stark wie zuletzt. Erstmals seit Tagen wurden unter hundert neue Fälle gemeldet. Weniger gute Nachrichten kamen aus Wien: Hier gibt es einen neuen Cluster. Betroffen ist die serbisch-orthodoxe Kirche. Offen ist, ob am Sonntag noch in der Regierung über eine mögliche Maskenpflicht beraten werden kann.

Das Innenministerium vermeldete, dass es im 24-Stunden-Vergleich 82 neue Fälle gab (Stand: 9.30 Uhr). Insgesamt beträgt die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Coronavirus-Fälle 19.655. 711 Menschen sind bisher an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 17.599 sind wieder genesen. Aktiv an der Infektion laborieren derzeit 1.345 Personen, um 16 weniger als am gestrigen Samstag (Stand: 9.30 Uhr). In Krankenhausbehandlung befinden sich 99 Personen, davon 14 auf Intensivstationen.

Was die einzelnen Bundesländer betrifft, so wurden mit 33 Neuinfektionen die meisten in Oberösterreich vermeldet. In Wien kamen 22 Infektionen hinzu, in Niederösterreich zwölf, in der Steiermark sechs, in Salzburg fünf und im Burgenland vier. Drei Bundesländer - Kärnten, Tirol und Vorarlberg - vermeldeten keine neuen Fälle.

Neuer Cluster in Wien

Neben den bereits bekannten Clustern in Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich ist nun ein neuer in Wien hinzu gekommen. Betroffen ist es die serbisch-orthodoxe Kirche. Aktuell gibt es sieben Personen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind - davon vier Priester. Bei drei anderen Personen handelt es sich um Familienangehörige.

Betroffen sind zwei Kirchenstandorte, die geschlossen wurden. Einerseits handelt es sich um die "Kathedrale zum Heiligen Sava" im dritten Bezirk Landstraße, zum anderen um die "Kirche zur Geburt der Allerheiligsten Gottesgebärerin" im 16. Bezirk Ottakring.

Wie ebenfalls an diesem Wochenende bekannt wurde, gibt es auch einen Coronavirus-Fall im Stift Heiligenkreuz (Bezirk Baden). Nach dem Besuch eines mit dem Coronavirus infizierten slowakischen Bischofs, ist ein Pfarrer positiv getestet worden. Der Abt und fünf Brüder wurden abgesondert.

Auch im Landeskrankenhaus Salzburg mussten Maßnahmen getroffen werden. Nachdem eine Patientin am Freitagabend positiv auf Covid-19 getestet worden war, wurden vier Ärzte und acht Pflegekräfte in Quarantäne geschickt. Weitere 25 Ärzte und Pflegekräfte können laut einem Krankenhaussprecher mit einer FFP2-Schutzmaske ihren Dienst weiterhin versehen, müssen sich aber täglich einem Schnelltest unterziehen.

Fitnessstudio in OÖ

Eine Infektion ist auch bei zwei Besuchern des Fitnessstudios "Fitness & Gesundheitszentrum Katsdorf" im Bezirk Perg in Oberösterreich festgestellt worden. Der Krisenstab des Landes rief daher Personen, die im Juli ebenfalls in diesem Fitnessstudio waren, auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Angesichts der Infektionszahlen wollte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eigentlich am Sonntag zu Beratungen mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und den zuständigen Ministern zusammen kommen, um über eine Rückkehr der Maskenpflicht zu entscheiden. Ob sich dies noch ausgehen wird, ist aber offen, denn Kurz befand sich immer noch in Brüssel beim EU-Gipfel. Auch eine zuletzt für den Abend in Aussicht genommene Videokonferenz von Kurz mit seinen Regierungskollegen stand auf der Kippe.

Dort wurde der bis dato ergebnislose Gipfel zum 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpaket am gestrigen Samstag auf Sonntag vertagt. Ursprünglich war der Beginn des Treffens für Mittag avisiert. Nun wurde bekannt, dass die große Gipfelrunde mit allen 27 Staats- und Regierungschefs demnach erst frühestens 16.00 wieder zusammenkommen soll.

Kurz kündigte jedenfalls im Interview mit der Tageszeitung "Österreich" an: "Wir werden darüber beraten, in welchen Bereichen wir die Maskenpflicht wieder einführen. Das ist mir aber noch zu wenig. Das Ampelsystem, an dem das Gesundheitsministerium bereits arbeitet, muss nun zügig zur Umsetzung kommen, damit in ganz Österreich kein Fleckerlteppich an unterschiedlichen Maßnahmen entsteht, sondern die Länder einheitlich in den Bezirken vorgehen können."

Auch Vizekanzler Kogler äußerte sich kürzlich zum Thema. "Für eine bundesweite allgemeine Maskenpflicht muss noch einiges passieren. Die Debatte zur Maskenpflicht in den Supermärkten ist davon aber zu unterscheiden." Diese Frage sei deshalb eine andere, "weil jeder dorthin muss. Ob ich in ein Fußballstadion gehe oder nicht, kann ich mir hingegen selbst aussuchen." Für Kogler ist eine Maskenpflicht im Supermarkt überlegenswert, wie er kürzlich sagte.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) unterstrich am Wochenende: "Wir wollen eine zweite Welle mit aller Kraft vermeiden, denn die wäre gesundheitlich verheerend und hätte gravierend negative Folgen auf die Wirtschaftsentwicklung und die soziale Lage", sagte er weiters. Und: "Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen, falls wir - Politik, Behörden und jeder einzelne - weiterhin konsequent handeln. Manche Bundesländer müssen bei den Testungen schneller werden und auch das Risikobewusstsein muss bei einem Teil der Bevölkerung wieder steigen."

Was eine etwaige Wiedereinführung der Maskenpflicht anbelangt, so erwähnte Anschober zuletzt, dass diese auch "kurzfristig" wieder Thema sein könnte. Innerhalb von 24 Stunden würde diese bei Notwendigkeit wieder gelten, "manche könnten überrascht sein, wie schnell das gehen könnte".

Bundesweit muss der Mund-Nasen-Schutz derzeit in den Öffis, in Arztpraxen und Krankenhäusern, in Apotheken, bei Dienstleistungen ohne Mindestabstand, sowie in bestimmten Bereichen von Indoor-Veranstaltungen angelegt werden. Zudem sind regionale Regelungen in Oberösterreich, in Salzburg und in Kärnten in Kraft.