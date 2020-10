210 Länder betroffen - 1.187.944 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben

Wien. Mehr als 45,54 Millionen Menschen haben sich weltweit mit dem Coronavirus angesteckt, wie eine Zählung von Reuters zeigt. 1.187.944 Menschen starben mit bzw. an Covid-19. Infektionen wurden seit Ausbruch der Pandemie in China im Dezember 2019 in 210 Ländern registriert.