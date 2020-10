Coronavirus: Wieder 1.524 Neuinfektionen an nur einem Tag

Am meisten neue Fälle gab es mit 333 erneut in Wien.

Erneut wurden in Österreich binnen 24 Stunden mehr als 1.500 Neuinfektionen registriert. Am meisten neue Fälle wurden dabei mit 333 in Wien gemeldet. Dahinter folgen Tirol mit 292 und Oberösterreich mit 243 Neuinfektionen.

333 neue Fälle in Wien

Stand Dienstag, 20. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 23.736 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 293. Bei den zwei neu dazugekommenen Todesfällen handelt es sich um einen Mann im Alter von 75 Jahren und eine Frau im Alter von 83 Jahren.

17.757 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 4.986 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 557.309 Testungen.

Weitere Infos folgen