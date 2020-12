Diese Länder meistern Corona derzeit am besten

Hier gibt es derzeit die wenigsten Neuinfektionen und Todesfälle.

Deutschland sperrt zu, Österreich befindet sich in einem "Soft-Lockdown"(bis 6. Jänner). Dabei sind die Infektionszahlen bei uns genau so angespannt wie in Deutschland. In Österreich gab es gestern 2.641 Fälle. In Deutschland (zehnmal mehr Einwohner) waren es 20.200, nimmt man den Faktor 1 : 10 sind das sogar etwas weniger als bei uns. Bei den täglichen Ansteckungen pro eine Million Einwohner liegt Österreich ebenfalls vor Deutschland. Doch welche Staaten meistern die Krise derzeit eigentlich am besten?

Hier gibt's die wenigsten Fälle

Ein Vergleich innerhalb Europas zeigt, dass das abgelegene Island derzeit am wenigsten Neuinfektionen aufweist. Auch Irland, das im Herbst sehr schnell einen Lockdown verhängte, konnte die Corona-Zahlen erfolgreich senken. Aber auch Spanien oder Frankreich weisen derzeit deutlich weniger Fälle auf als Österreich.

Island: 51 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen)

Irland: 78

Norwegen: 99

Finnland: 111

Griechenland: 194

Spanien: 218

Belgien: 234

Frankreich: 234

Österreich: 483

Die wenigsten Todesopfer

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Todesopfern. Auch hier schneiden die nordeuropäischen Staaten besonders gut ab.

Island: 0,6 (Tote pro 100.000 Eonwohner in den letzten 14 Tagen)

Norwegen: 1,1

Finnland: 1,1

Irland: 1,5

Dänemark: 1,9

Estland: 2,9

Zypern: 3,3

Niederlande: 4

Schweden: 5

Slowakei: 5,9

Österreich: 17,3