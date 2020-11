Diese Zahlen entscheiden über Öffnung

Ein Mix an Zahlen ist entscheidend, wie man im Dezember öffnen kann.

Wien. Die Regierung will die Neuinfektionsraten auf unter 2.000 im Wochenschnitt drücken, bevor sie öffnet. Experten empfehlen freilich unter 1.000.

Tägliche Neuinfektionen

Intensivstationen. Entscheidend wird auch die Spitalsbelegung, nicht nur das Ages-Dashboard, sondern die tatsächliche Situation in den Spitälern. Ab einem Drittel an Intensiv-Belegung (Covid-Patienten bleiben im Schnitt zwei bis drei Wochen auf Intensivstationen) wisse man, dass es rasch kritisch werden könne, es muss also drunter liegen.

Reproduktionszahl. Um etwas Spielraum zu erhalten, müsste dieser R-Wert – wie viele steckt ein Infizierter im Schnitt an – auf unter 0,8 sinken. Ab konstanten 0,9 würde man aber wohl öffnen.

Positivitätsrate. Die WHO schlägt ab fünf Prozent in der Positivitätsrate Alarm. Österreich liegt derzeit bei 20 Prozent und müsste diesen auf maximal fünf senken.

50-Inzidenz. Die 7-Tage-Inzidenz – der Falldurchschnitt pro 100.000 in sieben Tagen – muss bei maximal 50 liegen. Die EU wertet das bereits rot. Österreich liegt derzeit bei über 500.