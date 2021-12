Das Coronavirus kann offenbar monatelang im Körper überleben.

Bisher ist noch wenig über Long-Covid bekannt. Wissenschaftler versuchen nach wie vor herauszufinden, wie das Coronavirus unseren Körper so lange nach einer Ansteckung beeinträchtigen kann. Jetzt gibt es vielleicht einen ersten Hinweis: Das Coronavirus überlebt monatelang im Körper. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des "National Institutes of Health in Bethesda" (USA). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht.

Das Virus ist zäher als bisher angenommen. Nach einer Ansteckung befällt das Virus in nur wenigen Tagen via die Atemwege fast jedes Organ in unserem Körper. Bis zu 230 Tage nach dem Einsetzen der Symptome seien noch Spuren des Virus nachzuweisen, so die US-Wissenschaftler. Die verzögerte Ausscheidung könnte für die Long-Covid-Symptome verantwortlich sein, vermuten die Forscher.

Die Forschungsergebnisse beziehen sich vor allem auf Untersuchungen an Corona-Verstorbenen und soll jetzt durch größere Untersuchungen bestätigt werden.