Hier wird Landeshauptmann Doskozil geimpft

Landeshauptmann Doskozil war selbst mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt wurde er geimpft.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft worden. Weil er Ende November an Covid-19 erkrankt war, reicht Doskozil eine Impfung, um vollimmunisiert zu sein. Nach der Infektion seien seine Antikörperwerte nach wie vor relativ hoch, betonte der Landeshauptmann in einer Aussendung. Er wurde in einer Arztpraxis in Grafenschachen (Bezirk Oberwart) geimpft.

"Ich selbst habe gesehen, wie schnell man sich mit dem Virus anstecken kann. Daher ist es mir persönlich sehr wichtig, mein persönliches Umfeld zu schützen", sagte Doskozil, der die Burgenländer dazu aufforderte, sich für die Impfung anzumelden. Fast alle Vorgemerkten hätten bereits ihre Einladung zum ersten Impftermin erhalten. Ende August sollen alle Impfwilligen vollimmunisiert sein.