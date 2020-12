Impfstoff-Zulassung: Warum plötzlich alles schneller geht

Jetzt soll es bald auch in der EU mit dem Corona-Impfen losgehen. Warum geht es nun doch schneller?

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am nächsten Montag, dem 21. Dezember, für den Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer grünes Licht geben.Die EMA kündigte am Dienstag an, nun am 21. Dezember und damit acht Tage früher als geplant die Bewertung des Zulassungsantrags abschließen zu wollen.