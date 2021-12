Kaiser fordert Verkürzung von Grünem Pass

Kärntens Landeshauptmann will die Booster-Impfung angesichts der Omikron-Variante vorantreiben.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Donnerstag im Kärntner Landtag an die Bundesregierung appelliert, die Gültigkeitsdauer des Grünen Passes von 270 auf 180 Tage zu verkürzen. Vor allem angesichts der "hochansteckenden Omikron-Variante" sei dieser Schritt zu treffen, um damit "die nachweislich wirksame Booster-Impfung voranzutreiben", so Kaiser.

Weiters rief er dazu auf, weiterhin die empfohlenen Maßnahmen, wie Hygiene- und Abstandsregeln, zu beachten, außerdem gelte es, PCR-Tests weiter anzubieten. Und: "Bei einer intensiven Infektionsentwicklung muss es eine zentrale bundesweite Koordination und Umsetzung geben."