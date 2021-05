Mega-Schlange vor Wiener-Kult Eissalon

Den freien Samstag nutzen zahlreiche Menschen, um sich beim Tichy Eissalon ein Eis zu holen. Die lange Schlange ist enorm.

Der Lockdown geht den Ende zu und die Wiener stürmen die Geschäfte.

Lange Schlange

Hunderte Menschen standen am Samstagnachmittag beim Eissalon Tichy im zehnten Wiener Gemeindebezirk um ein Eis an. Die Schlange zog sich über den ganzen Platz und reichte bis zur U-Bahn-Station Reumannplatz zurück. Das Video in voller Länge:

Knapp vor Ladenschluss

Die Schlange bildete sich kurz vor Ladenschluss. Für viele Wartende blieb nicht mehr viel Zeit, eine Eis zu ergattern. Obwohl es um 18.00 Uhr durchaus absehbar war, dass sicherlich nicht mehr alle drankommen würden, brachte dies die Wartenden nicht aus der Ruhe. Die Schlange wurde immer länger. Bei Ladenschluss gingen Dutzende leer aus.