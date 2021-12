Mehr Covid-Patienten in Tirols Spitälern

Keine weiteren Omikron-Verdachtsfälle.

In Tirol ist am Montag die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern erneut gestiegen. Insgesamt mussten 292 Betroffene stationär behandelt werden, um 14 mehr als am Sonntag. 70 Patienten davon waren intensivpflichtig (plus sechs), berichtete das Land Tirol. In den vergangenen 24 Stunden verstarb eine Person in Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Neuinfektionen ging weiter zurück: seit Sonntag wurden 459 gemeldet.

Wie es auf APA-Anfrage hieß, wurde zudem kein weiterer Omikron-Verdachtsfall bekannt. Bisher wurden drei Fälle bestätigt, die nach einer Reise in den Süden Afrikas aufgetreten waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Bundesland bei 755. Den höchsten Wert verzeichnete der Bezirk Lienz mit 948, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 934 und vom Bezirk Kufstein mit 881.