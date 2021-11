Nächste Ski-Saison vor dem Aus

Sogar Kinder unter 12 Jahren müssen in Quarantäne. Diplomatische Lösung gesucht.

Wien/Berlin. Der Schock setzte in den heimischen Tourismus-Betrieben endgültig am Freitag um 11.04 Uhr ein: Deutschland setzte Österreich auf die rote Liste. Wir gelten offiziell als „Hochrisikogebiet“. Das verkündete der deutsche ­Gesundheitsminister Jens Spahn in Berlin.

Trauer. Deutsche Medien trauern schon jetzt ihren Ski-Reisen nach: „Winterurlaub ade?“ titelte online etwa die Bild. Die Reisewarnung erleichtert deutschen Touristen die kostenlose Stornierung gebuchter Reisen, aber sie bedeutet kein Reiseverbot.

Nicht einmal Kinder von Regel ausgenommen

Registrieren. In der Praxis bedeutet das ab morgen (0.00 Uhr): Wer aus Österreich nach Deutschland einreisen will – egal welche Nationalität er besitzt –, muss sich zunächst online registrieren (einreisemeldung.de) und seinen 3G-Nachweis abspeichern.

Quarantäne. Nach der Einreise in Deutschland muss eine zehntägige Quarantäne angetreten werden. Frühestens nach fünf Tagen kann man sich freitesten.

Auch Kinder. Ausgenommen von der Quarantäne sind Geimpfte und Genesene. Aber: Sogar Kinder unter 12 Jahren müssen in Quarantäne (5 Tage). Das gilt auch, wenn ihre Eltern geimpft sind.

Genau dieser Passus sorgt im Tourismus für die größte Sorge. Denn in Österreich gilt ja sowieso – wie eben auch bei der Einreise nach Deutschland – die 2G-Regel. Für Erwachsene würde sich also nichts ändern.

Stornos. „Die Gäste können ihre Kinder ja nicht zuhause lassen“, klagt Mario Gerber von Wirtschaftskammer Tirol und selbst Hotelier (unten). Familien würden also wegen ihren ungeimpften Kindern Urlaube stornieren (siehe auch rechts).

Verhandlungen. „Österreich tut alles dafür, um so rasch wie möglich wieder von der Liste der Hochrisikostaaten gestrichen zu werden“, sagt VP-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Im Hintergrund wird fieberhaft verhandelt, um eine Ausnahme für die Kinder zu erreichen.