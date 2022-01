Omikron: Wo die Zahlen explodieren - und wo sie schon wieder sinken

Die Omikron-Welle hat ganz Europa erfasst - einige Länder setzten aber dennoch bereits auf Lockerungen.

Die hochansteckende Corona-Variante Omikron treibt die Infektionszahlen in vielen Ländern auf neue Höchststände. So meldeten zuletzt etwa auch Österreich und Deutschland neue Rekordwerte.



Am höchsten sind derzeit die Zahlen in Israel, wo die 7-Tages-Inzidenz auf über 7.000 explodierte.



Lesen Sie mit oe24, wo die Zahlen wieder zurückgehen und welche Länder die Corona-Maßnahmen wieder aufheben.