Die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures befindet sich derzeit in Post-Covid-Rehabilitation.

"Meiner Gesundheit zuliebe habe ich mich zu einer drei wöchigen Post-Covid-Rehabilitation entschlossen. Heute ist mein erster Tag!", schreibt die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) in einem Facebook-Posting. Mitte März wurde bekannt, dass sie sich mit Corona infiziert hatte. Bures wurde damals auf Anraten ihres Arztes im Spital behandelt um das Fieber in den Griff zu bekommen. Jetzt tritt die 59-jährige Politikerin eine Post-Covid-Rehabilitation an.

Auf Facebook erhielt Bures bereits Hunderte Genesungswünsche.