Schallmauer durchbrochen: Wieder mehr als 2.000 neue Fälle

Alarm: Schon jetzt sind 8 % der Intensiv-Betten mit Corona-Patienten belegt.

Wien. Ausgerechnet am Tag, als die Regierung die Verschärfungen verkündet, durchstößt die Zahl der Infektionen die Schallmauer von 2.000 (genau 2.268).

Negativ-Rekord

Zuletzt gab es so viele Ansteckungen am 30. April. Auch die Spitalspatienten erhöhten sich an einem Tag um nur 100 Personen. Trauriger Negativ-Rekord.

Verdoppelt. 180 Covid-Patienten werden bereits auf Intensivstationen versorgt. Die Zahl hat sich innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt. Insgesamt sind 8 % der Intensiv-Betten mit Covid-Erkrankten belegt. Sobald 10 % erreicht sind, tritt Phase 1 des neuen ­Covid-Plans in Aktion.

"In zwei Tagen sind die Corona-Intensivbetten voll"

AKH-Intensivmediziner Thomas Staudinger zu ­ÖSTERREICH: „Seit zwei ­Tagen sind bei uns die Corona-Intensivbetten voll.“ In der nächsten Stufe müssen wichtige Operationen (Herz, Lunge etc.) verschoben werden, so der Top-Mediziner.

10.815 Tote. Auch die ­Todeszahlen steigen schon stärker: In der Vorwoche starben 40 Menschen an Corona. Insgesamt sind es in Österreich bereits 10.815.