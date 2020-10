Söder kündigt Maßnahmen an, die einem "Lockdown entsprechen"

In einer Pressekonferenz kündigte Bayerns Ministerpräsident Söder an, das öffentliche Leben in Hotspots drastisch herunterzufahren.

Parallel zu Österreich kündigt auch Bayern ein Maßnahmenpaket an, um die Corona-Zahlen einzudämmen. Für Corona-Hotspots mit einem besonders hohen Inzidenz-Wert muss es in Zukunft "ein Maßnahmenpaket geben, das einem Lockdown entspricht", verrät Bayerns Ministerpräsident Söder in der Pressekonferenz am Montag. Er will mit dem Landrat nun rasch eine Einigung erzielen - die Maßnahmen sollen noch diese Woche verkündet werden.