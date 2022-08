Studie: Neue Corona-Variante könnte sich weltweit durchsetzen

Experten schlagen Alarm: In Indien breitet sich die neue Omikron-Sublinie BA.2.75 weiter aus und hat bereits BA. 5 bei der Anzahl der Neuansteckungen überholt. Die auch unter dem Namen „Centaurus“ bekannte Mutation soll noch ansteckender sein -erste Fälle wurden auch in Österreich bereits nachgewiesen.

Chinesische Forscher haben vergangene Woche eine alarmierende Vorab-Studie veröffentlicht. Demnach könnte sich BA.2.75. weltweit durchsetzen. „Wachstumsvorteil von Centaurus gegenüber BA.5 in Indien ist deutlicher geworden“, fasst der Studienautor auf Twitter zusammen.

Sharing some updates on our BA.2.75 study.

In brief, BA.2.75 shows high-level neutralization resistance to BA.5 breakthrough-infection plasma, due to the distinct RBD and NTD antigenicity exhibited by BA.2.75 and BA.4/BA.5. (1/n)https://t.co/EBtdiBjWsB