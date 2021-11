Ungeimpfte sind bei FPÖ-Demo erlaubt

Am Samstag marschiert FPÖ am Heldenplatz auf. Auch für Ungeimpfte ist das erlaubt.

Wien. Lockdown für Ungeimpfte? Schmecks – gilt nicht für Corona-Demos: Am 20. November hat die FPÖ – ohne den erkranken Herbert Kickl – eine Mega-Veranstaltung in Wien angekündigt. Die Demo soll im Bereich Heldenplatz, Ring, MQ und Oper stattfinden. Ungeimpfte dürfen am Impf-Gegner-Aufmarsch teilnehmen. Denn in der Covid-Verordnung sind politische Versammlungen ausgenommen – es gilt aber Maskenpflicht.

Für die LPD Wien ist ein Verbot aus epidemiologischen Gründen deshalb kein Thema – die rechtliche Situation sei eine andere als noch im Frühjahr, als Corona-Demos verboten wurden. Im Gegensatz zu damals gibt es keine Abstandsregeln. Übrigens hatte die FPÖ ursprünglich im Prater demonstrieren wollen – jetzt wurde es der größte Platz der Stadt …