Vier Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden

In Vorarlberg und in Niederösterreich starb jeweils eine Person am Coronavirus. In Wien gab es in den vergangenen 24 Stunden zwei weitere Todesfälle.

Wien. In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 242 Neuinfektionen - nach 279 am Tag zuvor - dazugekommen. Damit wurden mit Stand Montag, 8.00 Uhr, bisher 15.384 positive Coronavirus-Tests eingemeldet, wie der Krisenstab der Stadt mitteilte. 10.600 Personen sind inzwischen wieder genesen. Allerdings sind zwei zusätzliche Todesfälle zu beklagen. Dabei handelt es sich um einen 96-jährigen Mann und eine 90-jährige Frau, beide mit Vorerkrankungen. Damit sind in Wien bis dato 246 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. 22. Todesopfer in Vorarlberg, 19 Neuinfektionen In Vorarlberg ist am Montag eine Person am oder mit dem Coronavirus verstorben. Es handelte sich um das 22. Covid-19-Todesopfer im Bundesland seit Beginn der Pandemie. Darüber hinaus wurden in den vergangenen 24 Stunden 19 Neuinfektionen registriert, informierte die Landessanitätsdirektion. 24 Personen meldeten sich wieder gesund, damit sank die Zahl der aktiv positiv Getesteten auf 438. 13 der 19 Neuinfektionen ließen sich auf das Umfeld von bereits zuvor infizierten Personen zurückführen. In einem weiteren Fall erfolgte die Ansteckung wahrscheinlich über einen Aufenthalt in Bosnien. Bei fünf positiven Testungen waren die Ansteckungsquellen vorerst unklar. Acht Personen befanden sich in Spitalsbehandlung, drei davon auf der Intensivstation. 74-Jähriger starb im Landesklinikum Melk Im Landesklinikum Melk ist nach Angaben von Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur vom Montag ein 74-Jähriger im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In niederösterreichischen Spitälern stieg die Zahl der Covid-19-Todesopfer damit auf 112. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Niederösterreich bis Montagfrüh um 117 auf 6.549 geklettert. Mit 5.241 Genesenen gab es laut Landessanitätsstab um 90 mehr als am Sonntag. Insgesamt 112 Todesopfer sind im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland zu beklagen. 1.196 Personen galten somit als aktuell erkrankt. Durchgeführt wurden bisher 263.105 Testungen. 508 Infizierte in Tirol - Lage in Spitälern weiter stabil In Tirol waren mit Stand Montagabend 508 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 28 weniger als 24 Stunden zuvor. Im Laufe des Tages kamen 30 neue positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren seit Sonntagabend 79 weitere Menschen wieder genesen. Stabil blieb wie schon über Monate die Situation in den Spitälern: 29 Corona-Patienten wurden auf Normalstationen behandelt, vier befanden sich noch auf Intensivstationen. 5.399 Menschen galten im Bundesland als wieder vom Virus genesen. 228.732 Testungen wurden bis dato durchgeführt. Die meisten Covid-Infizierten wies weiter die auf "Orange" geschaltete Landeshauptstadt Innsbruck mit 162 auf, gefolgt vom "gelben" Bezirk Innsbruck Land mit 120. An dritter Stelle rangierte der "orange" Bezirk Schwaz mit 75 aktuellen Fällen. Zehn Coronavirus-Neuinfektionen im Burgenland Im Burgenland sind aktuell 145 aktive Covid-19-Fälle gemeldet. Seit Sonntag wurden zehn Neuinfektionen registriert, ebenso sind zehn Personen genesen, berichtete der Koordinationsstab Coronavirus am Montag. 646 Menschen, um 39 mehr als am Sonntag, stehen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Insgesamt gelten im Burgenland 612 Menschen als genesen. 768 Covid-19-Fälle wurden bisher bestätigt. Sechs Patienten werden derzeit im Spital behandelt, davon zwei auf der Intensivstation.