Virologe: ''Pandemie wird im Laufe des Sommers zu Ende gehen''

Tolle Entwicklung, aber: Ausreißer nach oben bei Spitals- und Intensivpatienten. Mediziner Norbert Nowotny sieht die Corona-Situation dennoch sehr positiv.

Österreich ist auf einem hervorragenden Weg beim Kampf gegen die ­Pandemie: Rasche Reaktion auf lokale Cluster, bester Schnitt beim Impfen, niedrige 7-Tage-Inzidenz: Mit 25,1 am Samstag liegen wir sogar auf EU-Rekordkurs und noch vor Deutschland (26,0). In den vergangenen 24 Stunden kamen nur 271 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu, das war weniger als der Schnitt der vergangenen sieben Tage. Der lag bei 319 Neuinfektionen pro Tag.



Einziger negativer Punkt am Samstag: Es gab einen signifikanten Anstiege bei Spitals- und Intensivpatienten. Im Krankenhaus lagen am Samstag 450 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, um 90 mehr als am Freitag. 146 von ihnen wurden auf Intensivstationen betreut, um 28, mehr als am Freitag. Innerhalb einer Woche war es dennoch ein Rückgang um 22 Intensivpatienten.



Virologe Norbert Nowotny äußert sich im ÖSTERREICH-Interview jetzt über die positiven Entwicklungen im Kampf gegen Corona. Wann wir laut ihm Corona besiegt haben, und welche Maßnahmen er in den nächsten Wochen und Monaten für entscheidend hält, lesen Sie HIER auf oe24plus.