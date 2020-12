Im dritten Lockdown müssen die Schüler bis 18. zuhause bleiben - eine Volksschul-Direktorin versucht, den Schulunterricht dennoch aufrecht zu erhalten.

Alle Schulen starten nach Ende der Weihnachtsferien mit 7. Jänner im Distanz-Unterricht, die Schüler bleiben also weiterhin zuhause - so besagt es die neue Corona-Verordnung, die heute im Hauptausschuss bewilligt wurde. Für Schüler bis 14 Jahre wird es bei Bedarf an den Schulen wieder Betreuung und Lernunterstützung geben.Der Präsenz-Unterricht soll erst mit 18. Jänner wieder aufgenommen werden - eigentlich!Denn einige Pädagogen scheinen das ständige Auf- und Zusperren satt zu haben und wollen mit einem Trick die Schüler trotz Lockdowns wieder in die Klassenzimmer zurückbringen.