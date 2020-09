WHO warnt vor mehr Corona-Toten im Herbst

Derzeit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in Europa an, die Zahl der täglichen Todesfälle ist hingegen relativ stabil geblieben.

Kopenhagen/Europaweit. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November. "Es wird härter werden", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am Montag. Derzeit steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in Europa an, die Zahl der täglichen Todesfälle ist hingegen relativ stabil geblieben.

Weltweit 307.000 Corona-Neuinfektionen

Das Coronavirus breitet sich derzeit global in Rekordgeschwindigkeit aus. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntagabend mitteilte, sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden weltweit 307.930 Neuinfektionen bestätigt worden - so viel wie nie zuvor an einem Tag. Die größten Anstiege habe es dabei in Indien, den USA und Brasilien gegeben. Die Zahl der Toten stieg im 5537 auf 917.417.

927 registrierte Neuinfektionen in Deutschland

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag 927 neue Corona-Infektionen gemeldet. Diese Zahlen sind mit Blick auf das wirkliche Infektionsgeschehen allerdings wenig aussagekräftig, an Sonntagen und Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Ämter Daten übermitteln.