Stadt-Chef Michael Ludwig verschärft Nachtgastro-Zutritt und Maskenpflicht.

Verschärfung. In Oberösterreich muss die Nacht-Gastro bis 6. Dezember zusperren, Veranstaltungen werden abgesagt – und zwar für alle. Auch Geimpfte müssen in den Teil-Lockdown. Beim Gipfel mit den Bundesländern am Sonntag soll dies auch auf andere Bundesländer ausgeweitet werden.



