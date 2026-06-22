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Unfassbar

Messi verschießt Elfer nach VAR-Wirbel

© APA/AFP/PAUL ELLIS
Unfassbar: Messi verschießt den Elfmeter
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Turbulenter Auftakt: Messi schickt Martínez in der 5. Minute in der Mitte auf die Reise. Der Argentinier wird von Schlager und Posch vom Ball getrennt. Es kommt zu einem leichten Kontakt, doch der Schiedsrichter lässt vorerst weiterlaufen. Martínez wird behandelt.

Der VAR schaltet sich jedoch ein, der Schiri gibt schließlich Elfmeter. Messi tritt an und schießt rechts am Tor vorbei. Es bleibt beim 0:0!

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