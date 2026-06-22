VdB: "Müssen Messi kaltstellen"

Der Bundespräsident schaut im Prater.

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Vor dem mit Spannung erwarteten WM-Gruppenspiel zwischen Österreich und Argentinien fiebert auch Bundespräsident Alexander van der Bellen mit dem Nationalteam mit. Das Staatsoberhaupt verfolgt die Partie beim Public Viewing im Wiener Prater und hofft auf eine Überraschung gegen den amtierenden Weltmeister.

Trotz der schwierigen Ausgangslage traut van der Bellen der ÖFB-Auswahl einiges zu. "Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen später gegen den amtierenden Weltmeister zu spielen. Aber für sie ist es auch nicht angenehm", sagte er im Interview mit ServusTV. Besonders beeindruckt zeigt er sich vom Zusammenhalt der Mannschaft und der Arbeit von Teamchef Ralf Rangnick. "Diese Mannschaft ist so zusammengewachsen. Ich bewundere Teamchef Ralf Rangnick sehr und auch die Mannschaft."

Vor dem Abflug in die USA habe er noch Kontakt zum Team gehabt und dabei seine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Große Hoffnungen setzt der Bundespräsident darauf, dass Österreich auch Superstar Lionel Messi in den Griff bekommen kann. "Es ist schon öfter gelungen, einen kaltzustellen. Einer alleine macht es ja nicht aus", meinte van der Bellen.

Einen konkreten Ergebnis-Tipp wollte er zwar nicht abgeben, die Rollenverteilung sei jedoch klar: "Wir sind nicht die Favoriten, das ist klar." Gleichzeitig betonte er, dass bereits ein Remis oder gar ein Sieg gegen Argentinien eine echte Sensation wäre.