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Nach Spekulationen

Entscheidung um Lionel Messi gefallen

© APA/GEORG HOCHMUTH
Der Superstar will gegen Österreich Rekorde treffen.
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Nachdem Stunden vor dem Anpfiff noch darüber spekuliert wurde, ist nun klar, dass Lionel Messi gegen Österreich spielt. Der Superstar ist in der Startelf und will gegen das ÖFB den WM-Rekord von Miroslav Klose brechen.

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Neben Messi spielt Lautaro Martinez, Julian Alvarez ist hingegen Ersatz.

Möglich ist allerdings, dass Messi nicht über 90 Minuten am Platz steht. Schon gegen Algerien wurde der Superstar ausgewechselt.

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