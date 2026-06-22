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Ohne Arnautovic

So erklärt Rangnick seine Aufstellung

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Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für das WM-Spiel gegen Argentinien im Vergleich zum Jordanien-Match drei Änderungen vorgenommen.
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Kevin Danso kommt für Philipp Lienhart in die Innenverteidigung, Konrad Laimer rückt anstelle von Phillipp Mwene auf die Linksverteidigerposition zurück und Paul Wanner übernimmt die Zehner-Rolle. Als Solospitze beginnt Michael Gregoritsch, Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic sitzen auf der Bank.

Vor dem Duell mit dem amtierenden Weltmeister zeigte sich Rangnick zuversichtlich. "Es ist etwas ganz Besonderes, hier gegen den amtierenden Weltmeister zu spielen. Wir spielen gegen die Mannschaft mit dem besten Spieler, den es jemals gegeben hat", sagte der Teamchef. Entscheidend werde sein, "höchste Aggressivität an den Tag zu legen, aber auch mit dem Ball Lösungen zu finden".

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Zur Kapitän Alaba sagte Rangnick: "Er konnte seit vorgestern wieder voll trainieren. Dementsprechend war es keine Frage, ihn zu bringen." Die Nominierung von Paul Wanner erklärte Rangnick mit dessen Qualitäten im Spielaufbau. "Wir wollten im Zentrum das spielerische Element hinzufügen. Er hat es im Training und im Spiel gegen Jordanien gut gemacht", sagte der Teamchef.

Arnautović soll dagegen im weiteren Spielverlauf für frische Impulse sorgen. "Marko ist ein Spieler für die besonderen Momente, vor allem dann, wenn der Gegner nicht mehr bei voller Kraft ist", so Rangnick.

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