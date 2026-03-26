Google-KI komponiert jetzt eigene Songs

Google setzt einen neuen Meilenstein in der künstlichen Intelligenz.

Der Tech-Gigant Google hat mit Lyria 3 die neueste Generation seiner Musik-KI präsentiert. Mit dem neuen Modell können ab sofort komplette Musiktitel inklusive Gesang in Profi-Qualität per einfachem Textbefehl erstellt werden.

Während frühere Versionen oft nur kurze Sequenzen oder einfache Melodien erzeugen konnten, ist das neue System in der Lage, vollständige Tracks mit komplexen Arrangements zu komponieren. Die Dauer könnte, statt bisher 30 Sekunden, dabei auf bis zu 3 Minuten verlängert werden. Dabei übernimmt die KI nicht nur die Instrumentalisierung, sondern schreibt auf Wunsch auch die Songtexte und generiert täuschend echte Vocals in verschiedenen Sprachen.

Präzise Kontrolle für Profis

Das Modell besticht vor allem durch seine granulare Steuerung. Nutzer können Parameter wie Tempo, Genre und die emotionale Grundstimmung exakt festlegen. Laut Google richtet sich das Tool sowohl an Hobby-Musiker als auch an Profis, die Lyria 3 für Brainstorming oder die Untermalung von Video-Content nutzen möchten.

Um Missbrauch und Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen, integriert Google eine unsichtbare Kennzeichnung. Jeder mit der KI erzeugte Track wird automatisch mit einem sogenannten SynthID-Wasserzeichen versehen. Dieses ist für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar, lässt sich aber von speziellen Systemen jederzeit als KI-generiert identifizieren.