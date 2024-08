× Nach dem Urlaub: Wie die Sommerbräune länger hält

Eines der schönsten Urlaubsmitbringsel ist wohl ein gebräunter Teint. Damit die hart erkämpfte Sommerbräune auch möglichst lange anhält, sollten Sie folgende Tipps beachten.

Frisch aus dem Sommerurlaub ist unser Teint wie von der Sonne geküsst. Doch leider ist die Freude häufig nur von kurzer Dauer und der Anblick verblasst. Damit Sie auch im Alltag weiterhin aussehen, als kämen Sie gerade frisch vom Strand, gibt es einige Tipps, wie Sie Ihren Ferien-Look noch lange genießen können.

Warum verblasst die Bräune so schnell?

Wie lange die Sommerbräune auf der Haut erhalten bleibt, ist von Person zu Person unterschiedlich. Unsere Haut regeneriert sich regelmäßig und alle vier Wochen werden neue Hautzellen gebildet, die an die Oberfläche wandern. Damit verschwinden mit der Zeit auch die dunklen Hautschuppen, weshalb wir uns von der frisch gewonnenen Sommerbräune verabschieden müssen. Dieser Prozess lässt sich zwar nicht aufhalten, aber zumindest hinauszögern.

Auf Feuchtigkeit setzen

© Getty Images ×

Um den gebräunten Sommerteint möglichst lange zu erhalten, sollte man die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen. Das verhindert das Abschuppen der gebräunten Hautzellen und hält die Haut geschmeidig. Für das Gesicht können Sie auf reichhaltige Feuchtigkeitsmasken zurückgreifen und für den Körper eignen sich Lotionen oder Körperöle ideal. Besonders gut durchfeuchten Wirkstoffe wie Urea, Shea-Butter, Jojobaöl oder Aloe Vera.

After-Sun-Produkte verwenden

Auch einige Kosmetik- und Pflegeprodukte können dazu beitragen, sonnengebräunte Haut zu pflegen. Diese können die Haut beruhigen und hydratisieren und helfen so dabei, die Bräune zu bewahren. After-Sun-Produkte sollten aber nicht nur direkt nach dem Sonnenbad angewendet werden, sondern auch noch Wochen danach.

Auf heiße Duschen verzichten

© Getty Images ×

Heiße Duschen und langes Baden sind tabu. Das heiße Wasser weicht unsere Haut auf und trocknet sie im Anschluss stark aus, was zu Pigmentverlust führt. Duschen Sie lieber kurz und bei gemäßigter Temperatur. Kalt zu duschen ist im Sommer ebenfalls keine gute Idee. Chlor und Inhaltsstoffe von Deos und Parfüms tragen auch dazu bei, dass die bleiche Haut schneller zurückkehrt, als gewollt.

Vorsichtig sonnen

Legen Sie sich nicht in die pralle Sonne, denn längst ist bewiesen: Auch im Schatten wird man braun. Achten Sie darauf, beim Sonnenbaden immer eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor zu verwenden, um das Hautkrebsrisiko nicht zu erhöhen und den Alterungsprozess nicht zu beschleunigen. Wer will, kann auch ein bisschen nachhelfen und ein paar Selbstbräuner-Tropfen in die Bodylotion oder die Gesichtscreme mischen.

Keine Peelings verwenden

Ein Peeling ist eher kontraproduktiv, wenn man die Sommerbräune so lange wie möglich erhalten will. Denn die Reibung entfernt abgestorbene Hautzellen noch schneller. Auf Fruchtsäure-Peelings oder Retinol sollten Sie ebenfalls verzichten, da sie den Teint schneller von abgestorbenen Hautschüppchen befreien.

Die richtige Ernährung

Die Haut sollte nun auch von innen mit Feuchtigkeit versorgt werden. Heißt: Viel trinken, vor allem Wasser oder ungesüßten Tee. Für einen dünkleren Teint helfen auch carotinhaltige Lebensmittel wie Karotten, Paprika und Spinat. Diese regen die Melaninproduktion an und wir bleiben länger braun.