× Kuriose Ernährungs-Tricks: Diese ungewöhnlichen Snacks helfen bei Hitze

Das heiße Sommerwetter hält hierzulande auch in der ersten Septemberwoche an. Um die Hitze erträglich zu machen, sehnen sich viele nach erfrischenden Snacks.

Die Hitze geht ungebremst weiter und sie setzt unserem Körper stark zu. Die hohen Temperaturen belasten das Herz-Kreislauf-System, führen zu anhaltender Erschöpfung und verursachen oft Kopfschmerzen und Schwindel. Viele Menschen kämpfen mit Kreislaufproblemen und fühlen sich ausgelaugt. Um die Hitze aus der Wohnung zu bekommen, setzen viele auf innovative Lösungen, wie bestimmte Pflanzen oder eine selbstgebaute Klimaanlage. Doch es gibt auch eine Reihe an ungewöhnlichen Snacks, die überraschend hilfreich im Kampf gegen die Sommerhitze sind.



Saure Essiggurke

Wer bei den extremen Temperaturen rasch neue Energie schöpfen möchte, sollte auf diesen ungewöhnlichen Ernährungstrick setzen: Eine saure Essiggurke! Das stärkt den labilen Kreislauf und versorgt den Körper mit reichlich Natrium. Bei großer Hitze verliert der Körper durch Schwitzen Elektrolyte wie Natrium, die wichtig für den Flüssigkeitshaushalt und die Funktion des Nervensystems sind. Der Verzehr von Essiggurken hilft, diesen Verlust auszugleichen und den Elektrolythaushalt zu stabilisieren.

© Getty Images ×

Außerdem wirkt die Kombination aus der knackigen Textur und dem sauren Geschmack der Essiggurke erfrischend und kann dabei helfen, den Körper abzukühlen und ein Gefühl der Frische zu vermitteln.

Vollkornbrot mit Senf

© Getty Images ×

Senf mag auf den ersten Blick nicht als typisches Mittel gegen Hitze erscheinen, aber er bietet tatsächlich einige überraschende Vorteile, die den Körper bei hohen Temperaturen unterstützen können. So enthält Senf wichtige Nährstoffe wie Magnesium, Kalium und Kalzium, die für den Elektrolythaushalt wichtig sind. Dies hilft, den Körper in Balance zu halten, insbesondere wenn man bei Hitze viel schwitzt. Außerdem fördert er die Durchblutung, was dem Körper hilft, Wärme effektiver abzuleiten und die Temperaturregulierung zu optimieren.

Salbeitee

© Getty Images ×

Obwohl Salbeitee warm getrunken wird, hat er eine kühlende Wirkung auf den Körper. Das liegt daran, dass warme Getränke die Temperaturrezeptoren im Magen anregen, was den Körper dazu veranlasst, sich abzukühlen. Zudem punktet der Salbeitee mit seiner schweißhemmenden Wirkung. Die im Salbei enthaltenen ätherischen Öle wirken auf die Schweißdrüsen und können die Schweißproduktion reduzieren. Dies hilft, übermäßiges Schwitzen zu verhindern, was gerade an heißen Tagen sehr angenehm sein kann.

Gesäuerte Milchprodukte

© Getty Images ×

Auch Joghurt, Topfen oder Buttermilch wirken bei Temperaturen über 30 Grad wie Medizin, denn sie haben eine natürliche Kühlwirkung auf den Körper. Zudem enthalten sie wichtige Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium und B-Vitaminen, die den Elektrolythaushalt im Körper aufrechterhalten.