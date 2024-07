× Viraler Diät-Trend: Ersetzt Reis-Wasser jetzt die Abnehmspritze?

Der Hype um Ozempic lässt nicht nach. Doch jetzt macht ein neues Abnehmwunder die Runde. Auf TikTok boomt gerade eine natürliche Alternative, die angeblich denselben Effekt wie die „Fett-weg-Spritze“ haben soll.

Ozempic ist derzeit in aller Munde. Waren die Langzeitfolgen vor einiger Zeit noch nicht bekannt, kommen jetzt immer mehr Nebenwirkungen ans Licht. So klagen Männer über Erektionsstörungen und Frauen berichten, dass sie während der Einnahme des Medikaments plötzlich schwanger wurden. Da wird der Wunsch nach natürlichen Alternativen groß. Jetzt erobert ein günstiges und vermeintlich sichereres Hausmittel die sozialen Medien im Sturm, welches vergleichbare Ergebnisse wie Ozempic liefern soll.



„Rice-Zempic“ als Alternative zur Abnehmspritze

Vor einiger Zeit machten Nutzer:innen auf TikTok bereits einen anderen Abnehm-Drink zum Hit und lobten „Oatzempic“ für seine gewichtsreduzierende Wirkung. Dabei mischten die User:innen Haferflocken mit Wasser und Limettensaft. Jetzt wird dieser Trend allerdings von „Rice-Zempic“ abgelöst. Hierfür wird Reis in Wasser eingeweicht und das entstehende stärkehaltige Wasser wird dann zusammen mit Limettensaft getrunken. Diese Mischung soll einen ähnlichen Effekt wie Ozempic erzielen uns sogar Abnehmerfolge von sieben Kilo in zwei Wochen garantieren.

Wie der Reis-Drink beim Abnehmen hilft

© Adobe Stock ×

Reiswasser enthält wichtige Ballaststoffe, Mineralien und Vitamine, die beim Kochvorgang vom Reis an das Wasser abgegeben wurden. Zudem ist es kalorienarm, da es sich lediglich um stärkehaltiges Wasser handelt.

Das Rezept:

½ Tasse ungewaschener Reis

1 Tasse warmes oder heißes Wasser

Saft von einer halben Limette

Die TikTok-Nutzer:innen behaupten, dass sie durch das Reis-Getränk den ganzen Tag über weniger Hunger verspüren und weniger Lust auf Süßes haben. Doch ist das Reiswasser tatsächlich ein natürlicher Ersatz für Ozempic?

© Getty Images ×

Die enthaltene Stärke im Reiswasser dehnt sich im Magen aus, was zu einem Sättigungsgefühl führen kann. Trinkt man dieses Gemisch vor einer Mahlzeit, kann es also durchaus helfen, sich schneller satt zu fühlen und weniger zu essen, als Sie es normalerweise tun würden. Jedoch gibt es für die Abnehmwirkung keinerlei wissenschaftliche Belege und das Sättigungsgefühl hält auch nicht sonderlich lange an.

Kein langanhaltender Abnehmerfolg durch "Rice-Zempic"

Zwar ist „Rice-Zempic“ nicht gefährlich, jedoch ist es in keinster Weise mit Ozempic vergleichbar. Das Medikament wirkt, indem es ein Hormon nachahmt, das den Appetit zügelt und die Verdauung verlangsamt, was zu einer länger anhaltenden Sättigung führt. Selbst gemachte Diät-Drinks wie das Reiswasser können da nicht mithalten, das sie keine Rezeptoren oder dergleichen stimulieren. Vielmehr führt das Reis-Getränk nur zu einer kurzfristigen Gewichtsabnahme, da man keine dauerhaften, gesunden Veränderungen vornimmt und sich der Jo-Jo-Effekt einstellt.