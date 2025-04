× Bye, bye Spritze: Ozempic gibt’s bald auch als Pille

Ozempic Microdosing: Das kann der neue Abnehmtrend Die Abnehmspritze ist wirkungsvoll, aber reich an Nebenwirkungen. Eine Niedrig- oder Unterdosierung soll nun Übelkeit und Co. mildern. Expertin Dr. Bianca Itariu verrät im Interview, was es bringt und wem sie „Mini-Ozempic“ empfiehlt.