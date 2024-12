Sodbrennen, Völlegefühl & Co.: Weihnachten ohne Nebenwirkungen genießen

In der schönsten Zeit des Jahres locken festliche Mahlzeiten, gesellige Abende und duftende Kekse. Was tun, wenn die vielen Naschereien, der Stress und der Alkohol sich negativ auf die Gesundheit auswirkt? Wir haben die besten Tipps für Genuss ohne Reue.

Die Weihnachtszeit ist für viele von uns die schönste Zeit des Jahres: Festliches Essen, gesellige Abende und der Duft von Keksen liegen in der Luft. Doch leider hinterlassen die vielen Naschereien, der Stress und der Alkohol oft Spuren – sei es ein zwickender Magen, fehlende Energie oder ein schlechtes Gewissen.

An den Weihnachtsfeiertagen soll die Freude im Vordergrund stehen. Um diese Zeit des Übermaßes an Essen und Trinken gesund zu überstehen, ist das Bewusstsein für die Bedürfnisse des eigenen Körpers entscheidend. Vernünftig wäre es, Maß zu halten und achtsam zu sein, also nicht zu viel und zu ungesund zu essen oder zu trinken.

Ausreichend Schaf ist genauso wichtig für das Wohlbefinden. Weil das naturgemäß nicht immer gelingt, haben wir für Sie einige praktische Tipps zusammengestellt, um die Weihnachtsfeiertage ohne Nebenwirkungen zu erleben.

Empfindlicher Bauch, Kater & Co.

Durch die Kombination aus einer veränderten Ernährungsweise, Stress, und Schlafproblemen kann es auch bei Menschen mit einem gesunden Verdauungssystem in dieser Zeit zu Reizdarmproblemen kommen. Der übermäßige Verzehr von süßen und fettigen Speisen ist die Hauptursache von Sodbrennen und Völlegefühl. Steckt kein anderes Krankheitsbild dahinter, können Verdauungsprobleme meist gut mit Hausmitteln (Heilerde, Kamillen- oder Pfefferminztee, bestimmte Yoga-Asanas) selbst therapiert werden. Treten die Beschwerden allerdings öfter auf, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Die besten Hausmittel

Auch vor Erkältungen ist man in der Weihnachtszeit nicht gefeit. Vermehrter Stress erhöht den Cortisolspiegel, dieser hemmt wiederum die Produktion von Immunzellen. Dadurch wird die Fähigkeit des Körpers reduziert, Infektionen abzuwehren. Holunderbeerensaft oder Ingwertee (siehe Kasten rechts) stärken den Körper und wärmen von innen.

Zur Weihnachtszeit locken vermehrt alkoholische Getränke. Haben Sie einmal zu viel Glühwein erwischt, beherzigen Sie doch unsere Strategien gegen Kater. Ein guter Tipp für während der Feier: Trinken Sie nach jedem alkoholischen Getränk ein Glas Wasser. So bleiben Sie hydriert und reduzieren den Alkoholkonsum automatisch.

Zwischen Weihnachtsmarktbesuchen und gemütlichen Abenden bleibt die Bewegung oft auf der Strecke. Doch gerade nach einem opulenten Essen tut ein Spaziergang gut. Nutzen Sie die Feiertage für eine Wanderung mit der Familie oder eine Runde Schlittschuhlaufen – so bleiben Sie fit und schaffen gleichzeitig gemeinsame Erinnerungen. Um gut durch die Feiertage zu kommen, noch ein Tipp: Gönnen Sie sich bewusste Auszeiten. Ein entspannendes Bad, ein gutes Buch oder eine Meditation können Wunder wirken. Planen Sie zudem realistisch und akzeptieren Sie, dass nicht alles perfekt sein muss.

1. Völlegefühl

Unangenehm gesättigt

Dagegen hilft ein Spaziergang nach dem Essen. Kümmel– und Pfefferminztee bringen Erleichterung, indem sie die Verdauung fördern und die Magen- und Darmmuskulatur entspannen. Auch mit Yoga kann man gegen das unangenehme Gefühl vorgehen. Beispielsweise mit der Drehhaltung auf dem Rücken: Bei dieser Übung liegen Sie auf dem Rücken, die Arme sind ausgestreckt, sodass der Körper ein T bildet. Jetzt das rechte Bein anwinkeln und über das Linke legen. Der Blick geht dabei nach rechts. Nachfolgend genau umgekehrt.

2. Sodbrennen

Geeignete Hausmittel

Ein Magensäureüberschuss kann durch viel Zucker, Kohlenhydrate und Fett in der Ernährung oder durch viel Alkohol ausgelöst werden. Gegen Sodbrennen hilft zum Beispiel Heilerde: 1,5 Teelöffel Heilerde mit einem halben Glas Wasser vermischen und zwei bis drei Mal täglich vor den Mahlzeiten schluckweise trinken. Auch Kamillentee reguliert die Magensäure und beruhigt die Schleimhaut.

3. Erkältung

Kampf gegen Viren

Bei Schwächegefühl trinken Sie abends eine große Tasse (ca. 250 ml) Holunderbeerensaft. Den Saft einmal stark erhitzen bzw. kurz aufkochen und nach dem Abkühlen auf Trinktemperatur einen TL Bio-Honig zusetzen. Gegen Kältegefühl bereiten Sie sich einen Tee mit frischem Bio-Ingwer zu: Zwei bis drei Zentimeter Ingwer in drei Tassen heißes Wasser geben, Bio-Honig und den Saft einer halben Zitrone dazu. Je länger der Ingwer zieht, desto schärfer und wärmender wird er. Trinken Sie den Tee tagsüber in ein bis zwei Stunden aus. Auch andere antivirale Pflanzen wie Zistrose oder Thymian können hinzugefügt werden.

4. Hangover loswerden

Die besten Tipps gegen Kater

Wer doch einmal zu tief ins Glas geschaut hat, kann mit diesen Tipps den Kater schneller loswerden:

Viel Wasser trinken: Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit. Beginnen Sie den Tag nach der Feier mit einem großen Glas Wasser, um den Flüssigkeitshaushalt wieder auszugleichen.

Elektrolyte auffüllen: Isotonische Getränke, Brühen oder mineralstoffreiche Speisen wie Bananen helfen, die verlorenen Elektrolyte zu ersetzen.

Leichte Kost wählen: Greifen Sie zu leicht verdaulichen Lebensmitteln wie Haferbrei oder einer klaren Brühe, um den Magen zu entlasten.

Frische Luft schnappen: Ein Spaziergang kurbelt den Kreislauf an und versorgt den Körper mit Sauerstoff.

5. Kaffee

Kaffee gegen schmerz und für die Leber

Apropos Katerstimmung. Versuchen Sie es nach eine langer Nacht mit viel Kaffee. Enthaltene Bitterstoffe sind sehr gut für die Leber. Zusätzlich kann das Heißgetränk den Kreislauf anregen und bei Kopfschmerzen helfen. Das enthaltene Koffein wirkt dabei wie ein leichtes Schmerzmittel. Es fließt mit unserem Blut ins Gehirn und erweitert dort verengte Blutgefäße. Tipp: Zusätzlich viel Wasser trinken. Koffein dehydriert bekanntlich und das können wir nun gar nicht brauchen.

6. Für eine flache Mitte

Hilfe Bei Blähbauch

Die Enzianwurzel hat eine anregende Wirkung auf Speichel, Magensaft– und Gallensekretion und hilft auch bei Blähungen. Man mischt 10 g Enzianwurzel, 10 g Fenchel, 10 g Anis, 10 g Kamille und 10 g Pfefferminze. Von dieser Mischung einen Teelöffel auf 200 ml heißes Wasser, 10 Minuten ziehen lassen und abseihen. 1 bis 3 Tassen täglich trinken.

7. Der Apfelessig Trick

Für die Mikrobiom-Balance

Das Darmmikrobiom liebt pflanzliche Kost, Ballaststoffe und Prä- sowie Probiotika. Sie unterstützen das Immunsystem und helfen gegen Reizdarm. Vor allem fermentierte Lebensmittel wie Apfelessig, Sauerkraut, Kimchi, Kombucha oder Joghurt enthalten lebende Mikroben, die den Darm enorm unterstützen. Gut zu wissen: Apfelessig hilft auch gegen Heißhunger! Am besten einen Esslöffel vorm Essen einnehmen.