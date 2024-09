Langes Sitzen auf dem WC schadet der Gesundheit.

Aus einem schnellen Toilettengang wird schnell mal eine halbe Stunde. Eigentlich sind wir schon längst fertig, doch das mitgebrachte Handy zieht uns in seinen Bann. Doch eine kurze Auszeit am "stillen Örtchen" ist gar nicht so unbedenklich. Denn Experten warnen davor, zu lange am WC zu sitzen.

So lange sollten Sie höchstens auf der Toilette sitzen

Grundsätzlich gilt: So lange wie nötig, so kurz wie möglich. Jedoch sollte der Toilettengang nicht länger als 10 Minuten dauern. Abgesehen davon, dass es nicht besonders hygienisch ist, längere Zeit knapp über den eigenen Ausscheidungen zu verweilen, gibt es noch einen weiteren gesundheitlichen Grund, warum man nicht länger als 10 Minuten auf der Toilette sitzen sollte. Auch wenn der Toilettensitz auf den ersten Blick bequem erscheint, ist er ausschließlich für zwei Zwecke gedacht: Wasserlassen und Stuhlgang.

© Getty Images ×

Zu langer Toilettengang kann Hämorrhoiden verursachen

Durch die ovale Form der Toilette kann man sich ohne große Muskelanstrengung über dem Abfluss positionieren. Gleichzeitig sorgt die Vertiefung des Gesäßes über der Öffnung dafür, dass alles, was der Körper nicht mehr benötigt, gezielt ausgeschieden wird. Doch genau hier liegt auch das Problem: Durch die abgesenkte Haltung wird vermehrter Druck auf die Venen im Analbereich ausgeübt. Wenn dieser Druck regelmäßig länger als 10 Minuten anhält, kann dies die Entstehung von Hämorrhoiden begünstigen.

Hämorrhoiden sind erweiterte Blutgefäße im Bereich des Enddarms oder des Afters. Sie dienen normalerweise als Polster, die den Stuhlgang unterstützen. Wenn sie sich jedoch vergrößern oder entzünden, können sie Beschwerden wie Juckreiz, Schmerzen, Blutungen oder Schwellungen verursachen. Dies geschieht oft durch Verstopfung, zu starkes Pressen beim Stuhlgang oder eben zu langes Sitzen am WC. Hämorrhoiden sind zwar meist harmlos, aber dennoch äußerst unangenehm.

Beim nächsten Toilettengang sollten Sie sich also genauer überlegen, ob es wirklich notwendig ist, das Handy mitzunehmen, oder ob Sie sich doch lieber auf das eigentliche Geschäft konzentrieren wollen.