19-jähriger Netflix-Star stürzt aus fünftem Stock

"Netflix"-Darstellerin Mamie Laverock schwebt nach einem Sturz von einem Krankenhaus-Balkon in Vancouver (Kanada) aus dem 5. Stock in Lebensgefahr.

Der 19-jährige Netflix-Star Mamie Laverock ("Die Coal Valley Saga“) schwebt nach einem Sturz aus dem 5. Stock in Lebensgefahr. Sie ist derzeit auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen. Mamie erlitt am 11. Mai einen "medizinischen Notfall", wie ihre Eltern bekannt gaben. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und befand sich nach zweiwöchiger Behandlung eigentlich auf dem Weg der Besserung. Als sie vom Pflegepersonal jedoch auf einen Balkon gebracht worden war, stürzte sie "fünf Stockwerke hinab", berichten ihre Eltern Rob und Nicole Compton auf der Spendenseite "Gofundme".

Spendenkampagne für die Klinik-Kosten

"Wir sind alle am Boden zerstört und stehen unter Schock in dieser äußerst schwierigen Zeit", so Laverocks Eltern. Nähere Details, wie es zu dem Sturz gekommen ist, gibt es noch nicht. Unklar ist auch noch, um welche Art von Notfall es sich Anfang Mai handelte. Mit der Spendenkampagne auf "Gofundme" sollen die Klinik-Kosten abgedeckt werden. Bis jetzt wurden bereits knapp 10.000 Euro gespendet.

Fans und Co-Stars zeigten sich bestürzt über den Vorfall. So schreibt etwa Johannah Newmarch (52), die Laverocks Mutter Molly Sullivan spielt, auf der Plattform X: "Ich liebe diese Familie, mein Herz ist gebrochen." Auch Laverocks Co-Stars Loretta Walsh (39) und Erin Krakow (39) riefen ihre Follower zur Unterstützung der "Gofundme"-Spendenkampagne auf.

S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.