"Am Boden zerstört" - Star-DJ Calvin Harris trauert um geliebten Hahn
© Instagram/calvinharris

Brutal ermordet

"Am Boden zerstört" - Star-DJ Calvin Harris trauert um geliebten Hahn

13.08.25, 16:00
Teilen

Der schottische DJ Calvin Harris (41) erlebte auf der spanischen Insel Ibiza einen traurigen Verlust. 

Erst im vergangenen Jahr hatte er auf Instagram ein Video geteilt, das seinen frisch geschlüpften Hahn Smokey als kleines Küken zeigte. Nun muss er sich von ihm verabschieden – und schildert die brutale Ursache.

Abschied auf Instagram

Am Dienstag veröffentlichte Harris in seiner Instagram-Story ein Foto von Smokey. Dazu spielte er den Song „My Love for You“ von Smokey Robinson (USA) und schrieb: „Lebewohl Smokey, wir lieben dich.“
Er machte deutlich, dass sein Tier nicht an Alter oder Krankheit gestorben ist, sondern durch einen Angriff ums Leben kam.

Calvin Harris mit seinem Hahn Smokey – ein Jahr lang unzertrennlich

Calvin Harris mit seinem Hahn Smokey – ein Jahr lang unzertrennlich

© Instagram/calvinharris

Vorwürfe gegen Nachbarn

Laut Harris war der Auslöser ein Angriff durch Hunde der Nachbarn. Er schrieb: „Von den idiotischen Nachbarn und ihren dreckigen Hunden ermordet. Ich bin völlig am Boden zerstört.“

Von klein auf großgezogen

Calvin Harris hatte Smokey von klein auf begleitet. In einem älteren Video war zu sehen, wie die Küken – darunter auch Smokey – an Wassermelone pickten.

Harris fragte damals seine Fans, wie man Tiere bei Hitze am besten mit Flüssigkeit versorgt. Er betonte nun: „Ich habe diesen Jungen vom Küken zum stattlichen Hahn aufgezogen.“

Ein schwerer Schlag nach freudiger Nachricht

Der Verlust kommt nur wenige Wochen, nachdem Harris und seine Ehefrau Vick Hope (35) die Geburt ihres ersten Sohnes Micah bekanntgegeben hatten.

 

Auch diese Neuigkeit hatten sie zuvor auf Instagram mit ihren Fans geteilt.

